Polizei warnt vor Betrügern: Das sind die aktuellen Tricks

Vor allem Seniorinnen und Senioren werden Opfer von Telefon-Betrügern (hier ein Symbolbild). Die Polizei in Bochum warnt erneut.

Bochum. Telefon-Betrüger treiben in Bochum weiterhin ihr Unwesen. Die Polizei warnt vor allem Senioren – und berichtet über die aktuellen Tricks.

Erneut warnt die Polizei in Bochum vor dem sogenannten Enkeltrick. Aktuell komme es wieder zu Anrufen von Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben. Inhalt: Ein Verwandter habe einen tödlichen Unfall verursacht und solle nun auf Kaution freigekauft werden. Oder: Einbrecher seien in der Gegend unterwegs; deshalb wolle die Kripo das Ersparte in Sicherheit bringen.

„Die Geschichten, mit denen die Betrüger auf ihre Opfer einwirken, klingen skurril. Dennoch lassen sich immer wieder Menschen von den Tätern überzeugen, am Ende ihr Erspartes zu übergeben“, warnt die Polizei. Betroffen seien häufig Seniorinnen und Senioren. Die Polizei mahnt: „Auflegen ist nicht unhöflich! Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, beenden Sie das Gespräch. Im Zweifel wählen Sie den Polizeinotruf 110.“

Trickbetrüger: Polizei bietet Sicherheitsberatung an

Mit Rat und Tat zur Seite stehen auch die Seniorensicherheitsberater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt: 0234/9094055 oder im Internet: bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren

