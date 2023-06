Polizei: Unbekannter bricht in Bochumer Star-Tankstelle ein

In der Nacht zu Samstag ist ein unbekannter Täter in eine Tankstelle in Bochum eingebrochen. Wie der Täter sich Zugang verschafft hat.

Bochum. In der Nacht von Samstag, 3. Juni, ist laut Bochumer Polizei ein Unbekannter in die Star-Tankstelle an der Unterstraße 118 in Bochum eingebrochen.

Die Person habe die Scheibe des Gebäudes eingeschlagen und verschaffte sich somit Zutritt zu den Räumen der Tankstelle. Daraufhin sei die Person über die angrenzende Straße „Am Neggenborn“ in den Park geflohen. Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung ein, diese blieb jedoch erfolglos. Bisher ist noch nicht bekannt, ob und was die Person entwendet hat.

Tankstellen-Diebstahl: Polizei sucht nach Hinweisen

Die Polizei bittet um Hinweise. Laut der Polizei wird die Person wie folgt beschrieben: der Tatverdächtige ist etwa 1,80 m groß, hat eine athletische Figur, war schwarz gekleidet und maskiert mit einer weißen Sturmhaube.

Etwaige Hinweise können unter den Rufnummern 0234 909-8205 und -4441 (Kriminalwache) weitergeben werden.

