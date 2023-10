Straßenverkehr Polizei sucht Zeugen zu möglichem Raser-Unfall in Bochum

Bochum. Zu einem Unfall auf der Herner Straße in Bochum sucht die Polizei noch Zeugen. Die Polizei hat dabei einen ganz bestimmten Verdacht.

Ein sichergestelltes Auto und ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls von Samstagabend, 7. Oktober, in Bochum. Dazu sucht die Polizei Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so die Polizei, war ein 28-jähriger Bochumer gegen 21.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Herner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in Höhe der Kreuzung Herner Straße/Cruismannstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine auf der Mittelinsel stehende Laterne. Verletzt wurde niemand.

Hinweise zu diesem Unfall erbeten

Aufgrund der erheblichen Schäden an Pkw und Laterne schließt die Polizei nicht aus, dass der Bochumer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Zwecks weitergehender Ermittlungen stellten Polizeibeamte das Fahrzeug sicher. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0234/ 909-5206 zu melden.

