Polizei sucht Verdächtigen: Smartphone in Paketshop abgeholt

Bochum. Mit falscher Identität soll sich ein Mann am 29. April in Bochum ein Smartphone erschlichen haben. Nun wird öffentlich nach ihm gefahndet.

Die Polizei Bochum veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Verdächtiger soll falsche Identität verwendet haben

Die Polizei Bochum sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei Bochum

Der Tatverdächtige soll ein hochwertiges Smartphone bestellt und am 29. April 2023 in einem Paketshop an der Brückstraße 25 in Bochum abgeholt haben. Dabei soll er eine falsche Identität genutzt haben.

Die Kripo ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter den Rufnummern 0234/ 909 41 05 oder -44 41 (Kriminalwache) entgegen.

