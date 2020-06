Polizei sucht mit Foto nach EC-Karten-Betrügerin in Bochum

Bochum. Die Polizei Bochum sucht mit einem Foto nach einer EC-Karten-Betrügerin. Es geht im Diebstahl eine Karte, um illegales Bezahlen und Geldabheben.

Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Kripo Bochum nach einer Frau, die mit einer fremden EC-Karte in Bochum eingekauft und Geld abgehoben haben soll.

Wer kennt diese Frau? (Foto: Polizeipräsidium Bochum) Polizei sicht EC-Kartenbetrügerin. Foto: Polizei Bochum

Wie die Polizei am Freitag berichtet, ist die Frau dringend tatverdächtig, am 29. und am 30. Januar 2020 (Mittwoch und Donnerstag) in mehreren Geschäften mit einer zuvor entwendeten EC-Karte bezahlt zu haben.

Tatverdächtige soll auch Bargeld an zwei Automaten in Bochum abgehoben haben

Außerdem soll sie Bargeld aus einem Bankautomaten an der Querenburger Höhe 224 und an Brückstraße 70 in Bochum abgehoben haben.

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Foto der Frau zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Das Kriminalkommissariat (KK 15) bittet um Hinweise zu der Frau: 0234/909 4155 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).