Polizei sucht Exhibitionisten von der Ruhr-Uni Bochum

Bochum. An der Ruhr-Universität Bochum hat sich ein Exhibitionist entblößt. Die Kripo sucht ihn jetzt und beschreibt den genauen Tatort.

Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der sich an der Ruhr-Universität in Bochum entblößt hat.

Der Unbekannte hatte den Angaben zufolge am Dienstag (14.) um 17.50 Uhr in einem Vorraum eines Universitätsgebäudes (Universitätsstraße 150/G-Südstraße/GA-Gebäude) sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Nachdem er angesprochen wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung.

So wird der Gesuchte von der Kripo Bochum beschrieben

Beschreibung: zwischen 40 und 45 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, kräftige Statur, grauer Haarkranz, längere dunkelgrüne Jacke, dunkelblaue Jeans.

Hinweise ans Kriminalkommissariat 12 unter 0234/909 4105 oder an die Kriminalwache (-4441).

