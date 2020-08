Polizei sucht Bochumer Parfümdieb mit Überwachungsfoto

Bochum. Wohl nicht mit moderner Kameratechnik gerechnet hat ein unbekannter Parfümdieb. Die Polizei veröffentlichte jetzt ein Fahndungsbild.

Offenbar nicht mit den Möglichkeiten moderner Überwachungstechnik gerechnet, hatten zwei Männer, die bereits am Nachmittag des 12. März 2020, einem Donnerstag, Parfüm aus einer Drogerie an der Kortumstraße 101 gestohlen hatten.

Die Polizei veröffentlicht jetzt mit richterlichem Beschluss das Foto eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Ein Täter ist bereits ermittelt

Zwei Männer hatten demnach gegen 16.25 Uhr am 12. März in der betreffenden Drogerie in der unteren Kortumstraße Parfüm gestohlen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt.

Einer der beiden Tatverdächtigen - ein 40-Jähriger aus Bönen (Kreis Unna) - konnte bereits ermittelt werden.

Mit dem jetzt veröffentlichten Foto sucht die Polizei nach dem zweiten Tatverdächtigen. Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter den 0234/ 909-8105 sowie 0234/ 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf den Gesuchten.

