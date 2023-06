Polizei stoppt lädierten Transporter – und wird überrascht

Der angehaltene Transporter des 44-jährigen Bochumers ist in einem desolaten Zustand.

Bochum. Die Polizei Bochum hat den 44-jährigen Fahrer eines lädierten Transporters angehalten – und erlebte dabei eine ziemliche Überraschung.

Ein stark rußender Transporter hat am Dienstagmittag, 20. Juni, die Polizei Bochum auf den Plan gerufen. Das Fahrzeug war in einem desolaten Zustand, der Beifahrerspiegel hing am seidenen Faden - die Freiheit des Fahrers auch.

Gegen den 44-jährigen Fahrer lagen elf Haftbefehle vor

Im Rahmen einer Schwerlastkontrolle haben Beamte den Transporter gegen 12 Uhr in Höhe des Ostrings 10 in der Bochumer Innenstadt gestoppt. Die Überprüfung hat dann ergeben, dass der 44-jährige Fahrer aus Bochum insgesamt elf Haftbefehle wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten offen hatte. Die Polizisten hat ihn daraufhin zunächst festgenommen.

In der Zwischenzeit wurde der Dreieinhalbtonner zu einem Sachverständigen gebracht, der damit alle Hände voll zu tun hatte. Er hat lose Fahrzeugteile entdeckt, die nach einem Verkehrsunfall offenbar mit Gummibändern befestigt worden waren, eine verbogene Hecktür, die sich nicht mehr schließen ließ, Ölverlust, Probleme mit der Beleuchtung sowie gefährliche Mängel an den Bremsen. Insgesamt 29 Mängel hat der Sachverständige aufgelistet. Das Fahrzeug hat daher den Stempel „verkehrsunsicher“ erhalten.

Bochumer kann eine Haftstrafe noch so eben abwenden

Bevor nicht alle Mängel behoben werden, darf das Fahrzeug nicht mehr genutzt werden. Glück für den Fahrer: Er hat es geschafft, den geforderten Geldbetrag bei zu bringen und so eine Haftstrafe abgewendet. Auf ihn kommen allerdings demnächst Bußgelder zu, dazu die Kosten fürs Abschleppen zum Gutachter sowie zum Sicherstellungsgelände; außerdem noch die Verfahrenskosten für den Untersuchungsbericht und weitere behördliche Auslagen.

Da der Mann bereits mehrfach mit Verkehrsdelikten in Erscheinung getreten war, „wird die Prüfung seiner Fahreignung angeregt“, wie es heißt. Um 14 Uhr durfte der Fahrer die Wache verlassen. Zu Fuß. Den 13 Jahre alten Kastenwagen musste er stehenlassen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum