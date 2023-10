Polizei stellt im Bochumer Hauptbahnhof gesuchten Mann

Bochum. Im Bochumer Hauptbahnhof fällt der Bundespolizei ein Mann auf. Er wird per Haftbefehl gesucht. Er war wegen Diebstahls verurteilt worden.

Bundespolizisten kontrollierten am Samstagmorgen am Bochumer Hauptbahnhof einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft suchte diesen bereits per Haftbefehl.

Gegen 9.30 Uhr wurden Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof auf einen 43-Jährigen aufmerksam. Dieser wirkte beim Erblicken der Beamten sichtlich nervös und versuchte, deren Blicken auszuweichen. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Hagen bereits nach dem türkischen Staatsbürger fahnden ließ.

Amtsgericht Iserlohn hatte den Mann verurteilt

Das Amtsgericht Iserlohn hatte den Polizeibekannten im Juli 2022 rechtskräftig, wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen, zu einer Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen zu je 15 Euro, verurteilt.

Da der Mann aus Iserlohn bisher weder die geforderte Summe in Höhe von 975 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) gezahlt, noch sich zum Strafantritt gestellt hatte, wurde er von der Staatsanwaltschaft Hagen zur Fahndung ausgeschrieben.

Für zwei Monate in eine Justizvollzugsanstalt gebracht

Auch jetzt konnte der Verurteilte die Geldstrafe nicht begleichen und wurde aus diesem Grund, durch die Bundespolizei, für rund zwei Monate einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

