Polizei: SEK-Kräfte nehmen Bochumer wegen Bedrohung fest

Die Herner Straße in Bochum war am Samstagnachmittag stadtauswärts zwischen Hausnummer 299 und Riemker Markt zeitweise voll gesperrt.

Bochum. SEK-Einsatz in Bochum: Ein 22-Jähriger hatte sich und andere bedroht und wurde von Spezialkräften in seiner Wohnung festgenommen.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei (SEK) haben am Samstagnachmittag (13.) einen 22-jährigen Bochumer in seiner Wohnung an der Herner Straße festgenommen. „Er hatte damit gedroht, sich selbst und anderen etwas anzutun“, teilte Polizeisprecher Jens Artschwager am frühen Abend mit.

Der 22-Jährige ist den Angaben zufolge psychisch krank und der Polizei bereits bekannt. Bis gegen 12.40 Uhr hielt er sich zusammen mit weiteren Personen in seiner Wohnung auf. Diese verschwanden dort aber, nachdem er Drohungen ausgestoßen hatte.

Tatverdächtiger wurde in eine psychiatrische Klinik in Bochum gebracht

Gegen der von den Zeugen alarmierten Polizei verhielt sich der Wohnungsinhaber aggressiv und unkooperativ. Deshalb wurde zur Sicherheit ein SEK hinzugeholt. Um kurz nach 17 Uhr griffen die Spezialkräfte dann in der Wohnung zu und fassten den Wohnungsinhaber.

Niemand wurde verletzt. Der 22-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Die Herner Straße war wegen des Einsatzes in Richtung Herne zeitweise voll gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt. B.Ki.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum