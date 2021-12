Polizei nimmt zwei „Planenschlitzer“ fest: Einer aus Bochum

Mettmann/Bochum. Die Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest, einer stammt aus Bochum. Sie sollen an der Autobahn bei Haan Ladung aus einem Lkw gestohlen haben.

Die Geduld einer zivilen Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei wurde am Montagabend (29.11.) mit einer erfolgreichen Festnahme belohnt: Zivilfahnder verfolgten die beiden Verdächtigen bis nach Bochum, wo die Festnahme erfolgte, so teilt die Polizei mit.

Was war passiert: Auf einem Rastplatz an der A 46, in Höhe der Anschlussstelle Haan, hatten sie zwei Männer beobachtet, die Waren aus dem aufgeschlitzten Anhänger eines Sattelzuges entwendeten. Die Beamten konnten die 28 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen an der Anschlussstelle Bochum-Riemke stellen und festnehmen. Das Diebesgut, Bekleidung im Wert von rund 12.000 Euro wurde sicher gestellt.

Fahrer kam der Polizei verdächtig vor

Gegen 20 Uhr kontrollierte eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung ein auf einem Rastplatz an der A 3 abgestellten Ford Galaxy. Der Fahrer, ein 28-jähriger wohnsitzloser Osteuropäer, erschien den Beamten verdächtig. Da jedoch kein konkreter Tatverdacht gegen den jungen Mann begründet werden konnte, setzte dieser seine Fahrt fort.

Nur kurze Zeit später fiel der zuvor kontrollierte Ford einer weiteren, diesmal zivilen Streifenwagenbesatzung auf einem Rastplatz an der A 46, in Höhe der Anschlussstelle Haan, auf. Die Beamten entschlossen sich geduldig zu sein und das Fahrzeug kurzfristig zu observieren. Dies wurde belohnt, denn nur kurze Zeit später schlitzten die Fahrzeuginsassen des Fords die Plane eines auf dem Rastplatz abgestellten Sattelzuges auf und entwendeten Ware, die auf dem Anhänger gelagert waren.

Verfolgung über mehrere Autobahnen

Anschließend flohen sie in Wagen mit der Beute über die A 46 in Richtung Brilon und im weiteren Verlauf über die A 43 in Richtung Bochum. Auf der Herner Straße in Bochum wurde der Ford mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung angehalten und überprüft. In dem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte die Beute aus dem betreffenden Sattelzug und stellten die Bekleidung sicher.

Die Fahrzeuginsassen, ein 28-jähriger Osteuropäer sowie ein 39-jähriger Bochumer, wurden festgenommen und zur Polizeiwache Mettmann gebracht. Sowohl der nicht vorbestrafte 28-Jährige als auch der mehrfach wegen unterschiedlicher Delikte in Erscheinung getretene 39-Jährige wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch im Laufe des Dienstags (30. November 2021) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die sofortige Vollziehung der Untersuchungshaft an. Ob die Tatverdächtigen auch für weitere, ähnlicher Delikte in Betracht kommen, wir nun ermittelt.

