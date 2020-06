Polizei nimmt drei Ladendiebe im Bochumer Ruhrpark fest

Bochum. Drei Ladendiebe hat die Bochumer Polizei am Samstag im Ruhrpark festgenommen. Zwei der Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Drei Ladendiebe hat die Polizei am Samstag (27. Juni) im Bochumer Ruhrpark festgenommen. Zuvor hatte ein Ladendetektiv gegen 13.35 Uhr das auffällige Verhalten des Trios in einem Bekleidungsgeschäft bemerkt und die Polizei informiert.

Nach Angaben der Polizei hat der Detektiv beobachtet, wie das Trio (33, 32, 24), das aus Osteuropa stammt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, Kleidung in einer Tasche verstaut und das Geschäft verlassen hat. Mit weiteren Zeugen wurden alle Diebe auf dem Parkplatz gestellt des Einkaufszentrums gestellt; die beiden Männer an einem Hagener Pkw und die Frau, als sie diverse Kleidungsstücke auf der Flucht zu Fuß los zu werden versuchte.

Kleidung im Wert von 400 Euro gestohlen

Die Kleidungsstücke im Wert von etwa 400 Euro wurden dem Geschäft wieder ausgehändigt. Im Fahrzeug des Trios fanden die Polizisten einen Rucksack mit zwei weiteren Kleidungsstücken. Dieser wurde mitsamt Inhalt sichergestellt. Nun wird ermittelt, woher der Rucksack und die darin enthaltenen T-Shirts stammen. Die drei Verdächtigten wurden festgenommen; zwei von ihnen wurden in Untersuchungshaft genommen.

