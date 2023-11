Polizei mit Video zieht Raser aus Bochum aus dem Verkehr

Bochum/Dortmund. Viel zu schnell und heftig gedrängelt: Das kommt einen Tesla-Fahrer aus Bochum teuer zu stehen. Ein Polizeiauto hat seine Raserei videografiert.

Ein mit Videotechnik ausgestattetes ziviles Verfolgungsfahrzeug der Polizei (Provida) hat einen Raser und Drängler aus Bochum aus dem Verkehr gezogen. Der 25-jährige Tesla-Fahrer muss 700 Euro zahlen und für drei Monate seinen Führerschein abgeben, weil er binnen drei Minuten mehrmals zu schnell fuhr. Da er mit zu geringem Abstand zu vorausfahrenden Autos über die A 2 fuhr, sind weitere 240 Euro und ein weiteres Fahrverbot (ein Monat) fällig.

Bei erlaubten 80 km/h mit 163 km/h gefahren

Wie die Autobahnpolizei Dortmund berichtet, fiel der Bochumer dem Provida-Team am 16. November um 8.49 Uhr auf der A2 bei Dortmund auf, in Richtung Hannover. Bei erlaubten 80 km/h zeigte der Videomonitor der Polizei 163 km/h an. Wenig später fuhr der 25-Jährige bei 140 km/h mit 18,22 Metern hinter einem Pkw her. Die „halber Tacho“-Regel sieht hier 70 Metern Abstand vor. „Bei 140 km/h ist der Anhalteweg fast 200 Meter lang. Bei einem Unfall unmittelbar vor ihm hätte der Tesla-Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten können“, so ein Polizeisprecher.

Mehrfach viel zu dicht aufgefahren bei hohem Tempo

Wieder etwas später dokumentiert die Videotechnik einen weiteren Tempoverstoß: Wo 130 km/h erlaubt sind, fuhr der Tesla mit 170 km/h über die A 2. Im weiteren Verlauf drängelte er hinter zwei weiteren Pkw: einmal bei 121 km/h mit nur 14 Metern Abstand, das andere Mal bei 130 km/h mit 16 Meter Abstand.

