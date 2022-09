Rund 200 Menschen wurden am Mittwoch an den Hauptbahnhöfen Bochum und Witten kontrolliert.

Schwerpunktaktion Polizei kontrolliert viele Menschen am Bochumer Hauptbahnhof

Bochum. Erneut gab es am Hauptbahnhof eine polizeiliche Schwerpunktkontrolle am Hauptbahnhof Bochum. Viele Anzeigen wurden verfasst.

Erneut hat die Polizei am Hauptbahnhof Bochum bei einer Schwerpunktkontrolle verstärkt Präsenz gezeigt.

Am Mittwochmittag begannen die Kontrollen mit starken Kräften; auch das nähere Umfeld nahmen die Beamtinnen und Beamten, darunter auch Kräfte der Einsatzhundertschaft, in den Blick. Unterstützt wurde die Polizei von den kommunalen Ordnungsdiensten der Städte und der Bogestra. Die Aktion dauerte bis in die Abendstunden. Das Gleiche fand am Bahnhof Witten statt.

In Bochum nahmen die Polizisten einen polizeibekannten 25-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest, der Passanten auf dem Buddenbergplatz mit einer Glasflasche bedroht hatte. Der Mann leistete erheblichen Widerstand.

Polizei traf 13-jährigen Bochumer mit einem Messer an

In zwei Fällen schrieben die Beamten wegen des Drogenbesitzes Anzeigen, zudem stellten sie drei Menschen fest, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten. Die Beamten schritten auch ein, als ein Zugbegleiter und ein Fahrgast in Streit gerieten. Nicht zuletzt gab es neun Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung.

Bei der Überprüfung eines 13-Jährigen aus Bochum fanden die Beamten ein Messer; er seinen Eltern übergeben.

Insgesamt wurden rund 200 Personen in Bochum und Witten überprüft. Auch künftig sollen ähnlich gelagerte Einsätze durchgeführt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum