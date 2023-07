Polizei informiert über Prävention gegen Straftaten

Bochum. Mit Präventionsteams informiert die Polizei Bochum. Es geht um Wege, einen Verkehrsunfall zu verhindern oder sich gegen Einbrüche zu wappnen.

Was kann jemand selbst tun, um nicht Opfer einer Straftat zu werden? Darüber informieren Teams der Kriminalprävention und der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Bochum am Sonntag, 30. Juli, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr am Kemnader Stausee.

Auch ein mobiles Pedelec-Training wird angeboten

Die Polizistinnen und Polizisten stehen auf der Grünfläche im Bereich des Hafens Heveney allen Interessierten für Fragen, Informationen und Gespräche zur Verfügung. Themenschwerpunkte sind zum Beispiel Fahrradsicherheit, Helmberatung und Einbruchsschutz. Auch ein mobiles Pedelec-Training ist vor Ort möglich.

