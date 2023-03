Polizei fasst Bochumer und Dortmunder bei Drogengeschäften

Bochum/Dortmund. Die Bundespolizei hat einen Bochumer und einen Dortmunder bei Drogengeschäften erwischt. Fluchtversuche scheiterten.

Die Bundespolizei hat in Dortmund zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen, darunter einen 32-jährigen Bochumer.

Am Samstag (4.) gegen 16.30 Uhr gingen Beamte am Bahnhof Dorstfeld Streife und beobachteten, wie zwei Männer kleine Tüten gegen Bargeld austauschten. Als sie die Beamten bemerkten, versuchte der Bochumer, eine größere Tüte in seiner Unterwäsche zu verbergen. Als ihm dies in der Kürze der Zeit nicht gelang, wollte er sie laut Polizei in die Gleisanlagen werfen. Auch das misslang und der Beutel fiel auf den Boden. Daraufhin flüchtete der 32-Jährige. Doch die Polizisten stoppten ihn nach wenigen Metern.

Polizei fesselte den Bochumer und den Dortmunder und durchsuchte beide

Sein Begleiter (37), ein Dortmunder, ergriff die Tüte, warf sie über einen Zaun und wollte ebenfalls schnell verschwinden. Doch auch ihn konnten die Polizisten wenig später festnehmen.

Beide Verdächtige wurden gefesselt und durchsucht. Der Bochumer hatte diverse Konsumutensilien sowie verbotene Pyrotechnik bei sich, der Dortmunder eine größere Menge Bargeld in szenetypischer Stückelung, mehrere Drogen, Potenzmittel sowie weitere verschreibungspflichtige Medikamente. In der weggeworfenen Tüte befand sich eine größere Mengen Heroin und Kokain.

Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Sprengstoff- und das Betäubungsmittelgesetz-

