Polizei fahndet nach Einbruchsversuch nach einem Täter-Trio

Nach einem Einbruchsversuch am Mittwochnachmittag in Bochum-Weitmar fahndet die Polizei nach einem Trio. Zwei Männer und eine Frau hatten sich laut Polizei gegen 16.20 Uhr auf der Wasserstraße in Höhe der Franziskusstraße an der Terrassentür eines Reihenhauses zu schaffen gemacht. Die Bewohnerin (21) habe den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Tatverdächtigen seien zu Fuß in Richtung Franziskusstraße geflüchtet.

Einer der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank sein. Zur Tatzeit habe er eine blaue Jeanshose, eine rot-schwarze Kapuzenjacke, ein rotes Basecap und weiße Sneaker getragen. Der zweite Täter soll ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt und schlank sein. Er sei etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und habe eine graue Hose, eine schwarze Jacke, ein weißes Basecap und weiße Sneaker getragen.

Die tatverdächtige Frau soll 20 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und habe eine kräftige Statur. Bekleidet sei sie mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Pullover, einer bunten Weste, einem beigefarbenen Basecap und weißen Sneaker gewesen. Zudem habe sie eine weiße Umhängetasche dabei gehabt. Alle drei sind nach Zeugenangaben südosteuropäischer Herkunft.

Hinweise: 0234/909 84 06 oder -4441 (Kriminalwache) .

