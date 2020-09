Bochum/Dortmund. Die Polizei hat einen betrunkenen Bochumer am Hauptbahnhof Dortmund überprüft. Gegen diesen wird ermittelt, weil sein Handy aus einem Raub stammt.

Die Dortmunder Bundespolizei hat am frühen Sonntag (13. September) einen betrunkenen Bochumer in Gewahrsam genommen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass sein Handy aus einem Raub stammt, teilt die Polizei mit. Gegen den Bochumer wird wegen Hehlerei ermittelt.

Weil sich der 21-Jährige am Sonntagmorgen volltrunken am Dortmunder Hauptbahnhof aufhielt und nicht in der Lage war, seinen Weg unfallfrei fortzusetzen, nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei ihn in Gewahrsam. Bei einer Durchsuchung nach Ausweisdokumenten wurde auch das Smartphone des Bochumers überprüft, so die Polizei weiter. Dabei stellte sich heraus, dass das Gerät aus einer Straftat stammte. Es war bei einem Raub abhandengekommen.

Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei gegen polizeibekannten Bochumer

Daraufhin wurde das Gerät sichergestellt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige nicht als Tatverdächtiger des Raubes gilt. Da er jedoch im Verdacht steht, dass geraubte Smartphone erworben zu haben, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlereigegen gegen ihn eingeleitet. Später wurde der in mehr als 30 Fällen polizeibekannte Mann zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

