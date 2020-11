Kiloweise zum Teil lebendige Meerestiere stellten Polizei und Ordnungsamt am Donnerstag (12.) in einem Lieferwagen in Wattenscheid sicher.

Kriminalität Polizei entdeckt in Bochum kiloweise lebende Krabben in Auto

Bochum. Polizisten finden kiloweise lebende Krabben in einem Fahrzeug. Zum Verzehr waren die Tiere nicht geeignet. Doch jemand hatte eine sehr gute Idee.

Bei der Kontrolle eines verdächtigen Lieferwagens am Donnerstagmorgen (12.) stießen Zivilpolizisten auf kistenweise lebendige Meerestiere . Vor allem die dort ebenfalls gefundenen dutzenden chinesischen Wollhandkrabben zeigten ein sehr aggressives Verhalten. Doch die Beamten reagierten umsichtig. Laut Ordnungsamt waren sämtliche Tiere aufgrund der nicht sachgemäßen Lagerung nicht mehr zum Verzehr geeignet. Die Beteiligten hatten eine andere Idee.

Der Einsatz ereignete sich am Donnerstagvormittag im Gewerbegebiet Gollheide in Wattenscheid-Westenfeld. Nach dem Hinweis eines Zeugen, der verdächtige Beobachtungen gemacht hatte, kontrollierten die ET-Beamten zwei Bochumer (25, 26) und ihren Wagen . Zunächst waren die Beamten davon ausgegangen, dass hier womöglich „krumme Geschäfte“ im Gange waren.

Ordnungsamt wurde hinzugezogen

Doch als sie die Türen öffneten, staunten die Polizisten nicht schlecht: Im Inneren stießen sie auf kiloweise lebendige Wollhand-Krabben und Fluss-Krebse, außerdem auf Kisten voller Froschschenkel, Austern, Garnelen, Plattfische und mehr. Die Tiere seien, so gaben die beiden Männer in einer Befragung jedenfalls an, für den Weiterverkauf an verschiedene Privatkunden bestimmt gewesen. Für die nähere Überprüfung zogen die Beamten dann Spezialisten des städtischen Ordnungsamtes hinzu. Deren Fazit: Die Ware sei wegen der unterbrochenen Kühlkette nicht mehr für den Verzehr geeignet.

In Plastiktüten und Kisten verpackt waren die Meerestiere und weitere Lebensmittel. Foto: Polizei

An den Tierpark geliefert

Doch den städtischen Mitarbeitern kam prompt eine Idee. Auf ihre Anordnung wurden die Lebensmittel zum städtischen Tierpark gebracht. Die weitere Bearbeitung des Falls übernahm das Ordnungsamt. Den beiden Bochumern droht nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Übrigens sind die Flusskrebse jetzt im Tierpark als neue Bewohner zu bewundern. Den sehr aggressiven Wollhandkrabben war das Schicksal nicht so hold: Sie wurden an andere Tierparkbewohner verfüttert.

