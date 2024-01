Die Polizei hat am vergangenen Dienstag in der Hustadt zahlreiche Autos kontrolliert (Symbolbild).

Schwerpunktkontrolle Polizei-Einsatz in der Hustadt: Mehrere Festnahmen

Bochum Bei einem Schwerpunkteinsatz hat die Polizei Bochum Fahrzeuge und Personen überprüft. Dabei entdeckte sie einige Straftaten.

Bei einem erneuten Schwerpunkteinsatz in der Bochumer Hustadt hat die Polizei am vergangenen Dienstag drei Personen festgenommen. Zudem haben die Beamten Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt und sieben Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erteilt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Polizei hatte mehrere Kontrollstellen eingerichtet, an denen sie Personen und Fahrzeuge überprüfte. Dabei schrieb sie zwei Anzeigen wegen Vergehen im Straßenverkehr und 70 Ordnungswidrigkeiten. Zeitgleich waren uniformierte und zivile Polizisten in der Hustadt unterwegs.

Polizei plant weitere Schwerpunktkontrollen

Insgesamt hat die Polizei 168 Fahrzeuge und 221 Personen überprüft. In Zukunft wolle sie weitere Schwerpunkteinsätze in der Hustadt durchführen, um die Sicherheit der Bürger zu erhöhen, teilt die Polizei mit.

