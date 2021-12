S-Bahn Polizei: Duisburger lässt Geldbörse mit Kokain in S1 liegen

Bochum/Duisburg. Ein Mann findet in der S-Bahn ein Portemonnaie und gibt es bei der Bundespolizei in Bochum ab. Für den Besitzer wird das Konsequenzen haben.

Die Freude darüber, dass sein Portemonnaie gefunden wurde, dürfte für einen 25-jährigen Duisburger nur kurz anhalten. Neben einem Ausweisdokument fanden die Beamten der Bundespolizei in der Geldbörse auch drei abgepackte Einheiten Kokain (so genannte „Bubble“).

Ein 51-Jähriger hatte das Portemonnaie am frühen Samstagmorgen (0.30 Uhr) bei der Bundespolizei am Bochumer Hauptbahnhof abgegeben. Der Mann hatte es nach eigenen Angaben in der S-Bahn 1 von Essen nach Bochum gefunden, wie die Polizei mitteilt.

Die Bundespolizisten durchsuchten die Geldbörse nach Hinweisen zum Besitzer und stießen dabei auch auf die Drogen. Gegen den Duisburger wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum