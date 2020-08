Polizei Bochum warnt vor Manipulation an Geldautomaten

Bochum. Erneut sind im Polizeibezirk Bochum Betrüger unterwegs, die Geldautomaten manipulieren. Geldscheine bleiben darin hängen.

Nach mehreren Betrugsversuchen an manipulierten Geldautomaten warnt die Polizei Bochum vor einer perfiden Masche.

Mehrmals hatten Täter in Bochum in den vergangenen Wochen versucht, das Geld argloser Bankkunden zu stehlen – in einigen Fällen mit Erfolg. Dazu manipulieren die Betrüger die SB-Automaten so, dass die Geldscheine hängenbleiben.

Bei Verdacht sofort die Bank oder den Polizeinotruf verständigen

„Der Kunde geht von einem technischen Defekt aus. Sobald der Automat frei ist, nehmen die Täter das Geld an sich“, so die Polizei.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Betrugsversuchen. „Sollte Ihnen an einem Geldautomaten etwas Verdächtiges auffallen, bleiben Sie vor Ort und verständigen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geldinstitutes oder den Polizeinotruf 110!“

