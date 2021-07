Polizei Bochum warnt vor Einbrechern während des Urlaubs

Einbrecher kommen auch in den Ferienzeit; deshalb rät die Bochumer Polizei zu vorbeugenden Schutzmaßnahmen.

Bochum. Vor der Urlaubsreise sollten die Bochumer ihr Zuhause sichern. Dazu rät die Polizei und gibt Tipps. Einbrecher haben keine Ferienzeit.

Einbrecher haben immer Saison, auch in den Sommerferien. Deshalb warnt die Polizei Bochum, vor der Abreise in den Urlaub zu nachlässig zu sein.

„Obwohl die Zahl der Wohnungseinbrüche in den letzten fünf Jahren deutlich zurückgegangen ist, liegen in der Hauptferienzeit immer wieder Strafanzeigen auf meinem Schreibtisch, die mit diesem Satz beginnen: Nach der Rückkehr aus dem Urlaub stellten die Eigentümer einen Einbruch in ihr Haus fest“, sagt Polizeisprecher Volker Schütte. „Mit einem Schlag ist dann die Erholung für die Katz.“

Diese Empfehlungen gibt die Polizei Bochum

– Man sollte Angehörige oder Nachbarn bitten, die Rollladen tagsüber zu öffnen und abends wieder zu schließen.

– Vertrauenspersonen sollten zu den Abholterminen die Abfalltonnen an die Straße stellen und auch mal die Rasenflächen im Vorgarten mähen. Gerade wucherndes Grün in einer gepflegten Siedlung sendet unmissverständliche Signale an die Täter aus.

– Den Briefkasten nicht sichtbar überquellen lassen

– Keine Schlüssel im Außenbereich deponieren. „Einbrecher kennen jedes Versteck.“

– Wertvoller Schmuck und Bargeld an einem sicheren Ort oder im Bankschließfach lagern.

– Ein paar Euro in eine Zeitschaltuhr investieren, um das Haus zeitweise zu beleuchten.

Seine Abwesenheit nicht in den sozialen Medien mitteilen

– Den Anrufbeantworter neutral besprechen. „Der Hinweis ,Melde mich nach dem Urlaub’ lässt den kriminellen Testanrufer in die Hände klatschen. Das gilt auch für Hinweise auf die tolle mehrwöchige Ferienreise in den sozialen Netzwerken.“

– Das voll bepackte Auto am Vorabend der Abreise nicht unbedingt an den Straßenrand stellen - Diebstahlgefahr.

