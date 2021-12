Polizei Bochum sucht vermissten Mann aus Wattenscheid

Bochum/Wattenscheid. Seit Dienstag wird ein 45-jähriger Wattenscheider vermisst. Die Polizei in Bochum sucht ihn. Eigengefährdung sei nicht auszuschließen.

Die Polizei Bochum sucht dringend den 45 Jahre alten Michael O. aus Wattenscheid. Er wird vermisst, eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.

Wird Vermisst: Michael O. aus Wattenscheid. Foto: Polizei Bochum

Der Mann wurde zuletzt am Dienstag, 21. Dezember, gegen 7.30 Uhr an seiner Wohnanschrift an der Parkstraße gesehen. Er ist 1,78 Meter groß, schlank, hat dunkelblonde, grau durchsetzte kurze Haare mit Stirnglatze, einen Oberlippenbart mit dünnem Kinnbart sowie blaue Augen.

Hinweise bitte ans Bochumer Kriminalkommissariat 12

Zuletzt trug er eine blaue Jeanshose, blaue Jacke und grüne Sportschuhe. Vermutlich ist er mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Wer kann sagen, wo sich Michael O. aufhält oder aufhalten könnte? Hinweise ans Kriminalkommissariat 12: 0234/909 4441.

