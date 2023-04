Polizei Bochum sucht Parfüm-Dieb mit Überwachungs-Fotos

Bochum-Wattenscheid. Foto-Fahndung in Bochum: Die Polizei sucht einen Mann, der in Wattenscheid Parfüm gestohlen haben soll. Eine Überwachungskamera filmte ihn.

Nach mehrmaligem Diebstahl von Parfümflaschen aus einer Drogerie in der Wattenscheider Innenstadt fahndet die Polizei Bochum öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Die Taten liegen einige Zeit zurück und haben sich bereits Mitte Januar ereignet. Jetzt hat ein Richter die Bilder aus der Überwachungskamera zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Die Polizei Bochum fragt also: Wer kennt diesen Mann? „Der Tatverdächtige soll am 18. Januar gegen 17.55 Uhr und am 20. Januar gegen 16.40 Uhr in einer Drogerie-Filiale am Alten Markt 1 in Bochum mehrere Parfüms gestohlen haben“, heißt es.

Der Tatverdächtige soll im Januar zweimal Parfüm in einem Drogeriemarkt am Alten Markt in Wattenscheid gestohlen haben. Foto: Polizei Bochum

Parfüm in Wattenscheid gestohlen – Polizei fahndet nach Mann

Auch dieses Bild aus der Überwachungskamera des Drogeriemarktes ist für die Fahndung freigegeben. Foto: Polizei Bochum

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

männlich, graue Haare, schlanke Figur

bei der Tat trug er Jeansjacke und Blue Jeans, braune Schuhe und weißes Hemd, blauen Mundschutz sowie eine gelbe Einkaufstasche

Hinweise nimmt die Polizei Bochum unter 0234/909 84 05 oder -44 41 (Kriminalwache) entgegen.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum