Polizei Bochum sucht nach 66-jährigem Wattenscheider

Bochum. Wo ist der 66-jährige Ralph D. aus Bochum-Wattenscheid? Zuletzt wurde der Vermisste am 28. Juni in der Nähe des Gertrudis-Centers gesehen.

Die Polizei Bochum sucht nach dem 66-jährigen Ralph D. aus Wattenscheid. Zuletzt wurde er am 28. Juni in der Nähe des Gertrudis-Centers am Alten Markt gesehen, wie die Polizei am Mittwoch (14.7.) mitteilte. Ihren Angaben zufolge hatte er dort einen verwirrten Eindruck gemacht.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, kurze, lichte, grau bis dunkelblonde Haare mit Geheimratsecken. Zudem hänge seine Haut im Halsbereich stark herunter.

Polizei Bochum schließt Unglücksfall nicht aus

Der 66-jährige Ralph D. aus Bochum wird seit dem 28. Juni vermisst. Foto: Polizei Bochum

Bislang konnte Ralph D. trotz aller Maßnahmen der Polizei nicht gefunden werden. Sie schließt einen Unglücksfall nicht aus.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0234/909-4441 oder -4120 entgegen.

