Polizei Bochum sucht mit Foto nach Gewalttäter im Linienbus

Bochum. Die Kripo sucht mit einem Foto nach einem Gewalttäter. Er soll in einem Bus einen Fahrgast mit der Faust geschlagen haben. Das Motiv ist unklar.

Nach einem rätselhaften Faustschlag in einem Linienbus in Bochum fahndet die Kripo jetzt mit der Veröffentlichung eines Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Wer kennt diesen Mann?, fragt die Polizei Bochum. Foto: Kripo Bochum

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Gesuchte am 28. Dezember 2020 gegen 23.50 Uhr in einem Bus des ÖPNV und saß hinter einem 22-jährigen Fahrgast aus Bochum. Kurz vor der Haltestelle Liboriusstraße in Grumme soll er aufgestanden sein und völlig unvermittelt mit der Faust ins Gesicht des 22-Jährigen geschlagen haben. Dieser stieß den unbekannten Mann dann aus dem stehenden Bus.

Busfahrerin sperrte aus Sicherheitsgründen die Bustür ab

Die Busfahrerin hatte schnell reagiert, die Tür geschlossen und die 110 gewählt. Der Tatverdächtige flüchtete. Der 22-Jährige wurde verletzt und ging zum Arzt.

Mit richterlichem Beschluss ist das Foto des Tatverdächtigen jetzt freigegeben worden, nachdem zuvor aus Datenschutzgründen nicht öffentlich ermittelt wurde. Hinweise ans Kriminalkommissariat 31: 0234/909-8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

