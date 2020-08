Polizei Bochum sucht Exhibitionisten vom Ümminger See

Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der am Ümminger See vor vier Frauen onanierte.

Bochum. Vor vier Frauen soll sich am Mittwoch (12.) ein unbekannter Mann selbst befriedigt haben. Das Delikt ereignete sich am Ümminger See.

Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der am Mittwoch, 12. August, gegen 21.40 Uhr, am Ümminger See vor vier Frauen onanierte. Wie die Polizei mitteilt, waren die Bochumerinnen im Alter zwischen 28 und 57 Jahren auf einem Weg an der östlichen Seeseite unterwegs.

Im Bereich der dort aufgestellten Fitnessgeräte näherte sich den Frauen ein unbekannter Mann. Dieser hatte seine Hose geöffnet und onanierte. Er ging an den Frauen vorbei und entfernte sich in Richtung Wittener Straße.

Auffallend kleiner Mann

Beschrieben wurde der Tatverdächtige wie folgt: auffallend klein, etwa 1,60 m groß, sehr schlanke, dünne Figur, dunkle, schulterlange und ungepflegte Haare, ausgeprägter dunkler Vollbart. Er trug eine dunkle Jeans, ein graues T-Shirt mit dunklen Streifen sowie eine Bauchtasche.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234/ 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

