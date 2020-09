Polizei Bochum stoppt viel zu schweren LKW: Ladung verlor Öl

Bochum. Die Polizei Bochum hat einen extrem überladenen LKW aus Holland angehalten. Er wog elf Kilo zu viel. Die geladenen Autos verloren Öl und Benzin.

Die Polizei Bochum hat am Freitag (4. September) einen überladenen LKW angehalten, der elf Tonnen zu viel Gewicht hatte. Gegen 8.20 Uhr hielten die Beamten den Fahrer an der Dieselstraße an, auf dessen Gespann sich gepresste Autos befanden, teilt die Polizei Bochum mit. Aus den Autos tropfte Öl und Benzin deutlich sichtbar auf die Ladefläche. Die Ermittlungen dauern an.

Der mit zusammengepressten Altautos beladene LKW aus den Niederlanden war knapp 51 Tonnen schwer und damit bei erlaubten 40 Tonnen deutlich überladen. Doch damit nicht genug: Der in den Niederlanden zugelassene Lkw war mit gefährlicher Ladung unterwegs. So waren die gepressten Autos nicht von sämtlichen Flüssigkeiten – Öl und Benzin – befreit.

LKW-Fahrer darf Fahrt in die Niederlande fortsetzen – unbeladen

Die Beamten lotsten den Truck zu dem Firmengelände zurück, wo die Fracht aufgenommen worden war. Hier ordneten die Polizisten die Entladung der Schrottautos an. Nach der Fertigung der umfangreichen Anzeige sowie der Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Niederlande fortsetzen – unbeladen, so die Polizei weiter.

