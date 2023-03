Polizei Bochum stellt Einbrecher mit Hubschrauber und Hunden

Bochum. Mit Hubschrauber und Hunden stellte die Polizei Bochum in der Nacht zu Sonntag zwei Einbrecher. Diese hatten Werkzeug aus einem Rohbau gestohlen.

Mit einem Hubschrauber und Diensthunden stellte die Polizei Bochum in der Nacht zum Sonntag zwei Einbrecher. Diese hatten gemeinsam mit einem noch flüchtigen Komplizen Werkzeug aus einem Rohbau an der Dorstener Straße gestohlen.

Bochum: Polizeihund „Kaz“ findet Einbrecher im Wald

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der „besonders schwere Fall des Diebstahls“ um kurz nach 1 Uhr am Sonntag, 12. März. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete an der Dorstener Straße, wie sich drei unbekannte Männer Zutritt in ein Haus verschafften, welches sich noch im Rohbau befindet. Anschließend flüchtete das Trio mit erbeuteten Werkzeugen in einen Waldweg, der zwischen der Poststraße und Riemker Straße liegt.

Der Zeuge informierte die Polizei, zivile und uniformierte Polizisten fahndeten umgehend auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers sowie Diensthunden nach den Tätern. Bei der Absuche des Waldstückes entdeckte der Diensthund „Kaz“ einen der flüchtigen Tatverdächtigen, der sich unter Holz versteckte.

Der 35-jährige Mann, ohne festen Wohnsitz sowie ein 26-jähriger Dortmunder, der von zivilen Kräften im Nahbereich angetroffen wurde, wurden vorläufig festgenommen. Beide Männer waren alkoholisiert.

Dritter Täter entkommt der Polizei

Die weiteren Ermittlungen - auch im Hinblick auf den dritten Tatverdächtigen - hat das zuständige Kriminalkommissariat aufgenommen.

