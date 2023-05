Polizei Bochum nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Bochum. Ein Einbrecher ist in eine Wohnung in Bochum eingestiegen, wurde aber am Tatort festgenommen. Der Hinweis kam von aufmerksamen Zeugen.

Ein Einbrecher ist auf frischer Tat in Bochum vorläufig festgenommen worden.

Wie die Polizei berichtet, erhielt sie am Dienstagmittag kurz zuvor einen Hinweis auf eine verdächtige Person, die sich auffällig im Bereich eines Wohnhauses an der Maximilian-Kolbe-Straße verhielt. Kurz darauf brach der Mann, ein 42-jähriger Bochumer, in das Haus ein.

Täter hatte Einbruchswerkzeug dabei

Polizeibeamte fassten ihn am Tatort. Er hatte Einbruchswerkzeug bei sich. Das Kriminalkommissariat ermittelt.

