Polizei Bochum fragt: Wer hat die Schulziege „Moni“ gesehen?

Bochum. Eine ungewöhnliche Vermisstensache beschäftigt die Bochumer Polizei. Gesucht wird die Schulziege „Moni“ von der Wattenscheider Widarschule.

Der Schulgarten der Widarschule in Bochum-Wattenscheid ist um eine Attraktion ärmer. Gesucht wird die Schulziege „Moni“, sie wurde im April des Jahres geboren und hat noch einen tierischen Zwilling Minna.

Jetzt muss sich die Polizei um diese ungewöhnliche Vermisstensache kümmern. In der Zeit vom 1. auf den 2. November wurde Moni aus ihrem Gehege an einer Schule an der Höntroper Straße 95 entwendet. Jetzt sucht die Polizei Hinweise auf den Aufenthaltsort von „Moni“.

Das Zicklein Moni steht neben seiner Mutter Melinda wenige Tage nach der Geburt im Schulgarten der Widarschule. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Es gibt sogar schon einen Verdächtigen. Ein 28-jähriger Mann aus Sankt Augustin soll in letzter Zeit bei der Schule nachgefragt haben. Er wolle die Ziege kaufen. Jetzt sind sowohl der Mann, der sich in Bochum aufhält und auch die Ziege verschwunden.

Momentan gebe es zwar keine Hinweise darauf, dass der Mann der Ziege etwas „getan“ hat oder das Tier irgendwo in der Nähe der Schule hält.

Attraktion im Schulgarten der Widarschule

Moni ist circa 35 kg schwer, hat ein weißes Fell, trägt ein rotes Halsband sowie eine Ohrmarke. Ein Bild von „Moni“ ist der Meldung angefügt. Sie war erst im April gemeinsam mit Minna von der Mutterziege Melinda geboren worden. Sie waren die Attraktion im Schulgarten der Widarschule in Wattenscheid.

Unsere Aufnahem vom April zeigt die damals 13-jährige Schülerin Lara mit dem neugeborenen Zicklein Moni auf dem Arm. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort von Moni geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0234 909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

