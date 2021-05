Polizei Bochum fasst Mann aus Herne nach Verfolgungsfahrt

Bochum. Nach einer Verfolgungsfahrt in Bochum ist ein Mann festgenommen worden. Er war mit Haftbefehl gesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Nach einer wilden Verfolgungsfahrt in Bochum ist am Donnerstag ein 31 Jahre alter Mann aus Herne festgenommen worden. Gegen ihn liege seit über zwei Jahren ein Haftbefehl vor, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Demnach war der Mann am Abend gegen 20.30 Uhr mit seinem weißen VW Golf auf der Fritz-Reuter-Straße in der Nähe des Bahnhofes in Wattenscheid unterwegs, als Beamte ihn kontrollieren wollten. Sie hatten bemerkt, dass die Hauptuntersuchung des Wagens abgelaufen war.

Polizei Bochum nimmt nach wilder Verfolgungsfahrt Golf-Fahrer aus Herne fest

Daraufhin flüchtete der Autofahrer auf die Autobahn 40 in Richtung Dortmund und nahm in Bochum-Hamme wieder die Ausfahrt. „Hier drängelte er sich zwischen wartenden Fahrzeugen vorbei. Dabei beschädigte er auch einen Außenspiegel eines unbeteiligten Autos und missachtete mehrere rote Ampeln“, berichtet die Polizei.

Anschließend sei er über eine Verkehrsinsel an der Dorstener Straße gefahren und habe dabei massiv sein Fahrzeug beschädigt. Der 31-Jährige versuchte anschließend erneut auf die Autobahn aufzufahren, kam aber aufgrund des Pkw-Schadens nicht weiter und flüchtete zu Fuß.

Fahndung mit Hubschrauber - Zeuge gibt Hinweis

Bei der Fahndung sei dann auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen, berichtet die Polizei. Nach dem Hinweis eines Zeugen nahmen Beamte den Mann im Bereich Berggate fest. Der 31-jährige Herner ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus stand er laut Polizei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde bereits gegen 22 Uhr eine Blutprobe entnommen und sein beschädigtes Fahrzeug wurde sichergestellt.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den polizeibekannten Mann auch ein Haftbefehl vorliegt – wegen eines Drogendeliktes. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/red.)

