Polizei Bochum fasst Ladendieb nach Einbruch – kuriose Beute

Bochum. Nicht immer sind es Reichtümer, auf die es Ganoven abgesehen haben: Die Polizei Bochum hat einen Ladendieb festgenommen, dessen Beute erstaunt.

Da hatte ein Einbrecher offenbar noch Lust auf Süßes: Die Polizei Bochum hat am Mittwochabend einen 35-Jährigen festgenommen, der in einen Discounter eingebrochen sein und mehrere Flaschen Schnaps sowie eine Tüte Gummibärchen gestohlen haben soll.

Gegen 21.45 Uhr sei der Einbruchsalarm des Geschäfts an der Amtmann-Ilbig-Straße 9 in Gerthe ausgelöst worden, berichtet die Polizei. Offenbar wurde die Schiebetür gewaltsam geöffnet. Die Beamten stellten den 35-Jährigen in unmittelbarer Tatortnähe und nahmen ihn fest. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

