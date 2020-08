Foto-Fahndung Polizei Bochum fahndet mit Foto nach Einbrecher in Dönerbude

Bochum. Die Polizei Bochum sucht nach einem Mann, der in eine Dönerbude in der Innenstadt eingebrochen ist. Es gibt Fotos von ihm.

Nach dem Einbruch in eine Dönerbude in der Innenstadt von Bochum sucht die Polizei jetzt mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Leider sehr unscharf: Mit diesem Foto sucht die Polizei Bochum nach dem Einbrecher. Foto: Polizei Bochum

Laut Polizei hatte ein Mann am 16. April um 0.40 Uhr die Eingangstür zu dem Imbiss an der Kortumstraße 26 aufgehebelt und die Räume durchsucht. Er erbeutete ein Tablet und Bargeld. Beides legte er in eine Transportbox und flüchtete mit einem Kurierfahrrad. Das hatte er zuvor ebenfalls gestohlen.

Polizei Bochum bittet um Hinweise zu dem gesuchten Mann

Mit einem richterlichen Beschluss sind die Fotos der Überwachungskamera jetzt zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Das Kriminalkommissariat 31 bittet um Hinweise: 0234 / 909-8105 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache).

