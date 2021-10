Polizei Bochum ermittelt in mehreren Geschäftseinbrüchen

Bochum. In der Nacht auf Montag (11.) kam es zu drei Einbrüchen in Geschäften in der Bochumer Innenstadt. Am Montagmorgen gab es zwei weitere Einbrüche.

Die Polizei sucht Zeugen nach mehreren Geschäftseinbrüchen am frühen Montagmorgen, 11. Oktober, in Bochum. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand laufender Kripo-Ermittlungen.

In drei Fällen ermittelt das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31): Gegen 2.10 Uhr versuchten unbekannte Täter, in die Gaststätte an der Stühmeyerstraße 33 in der Bochumer Innenstadt einzudringen. Sie flüchteten schließlich ohne Erfolg.

Geld aus Schnellimbiss in Bochum entwendet

Circa 20 Minuten später kam es an der Hattinger Straße 128 zu einem vollendeten Einbruch. Ein Täter hebelte die Tür des dortigen Schnellimbisses auf und entwendete Bargeld.

Zwischen Samstag, 9. Oktober, 16.30 Uhr, und Montag, 11. Oktober, 8.20 Uhr, kam es außerdem zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft an der Hans-Böckler-Straße 10a. Unbekannte hebelten eine Tür auf und entwendeten Bargeld sowie ein Blumengesteck.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Einbrüche in zwei Pizzerien

In zwei weiteren Fällen am Montagmorgen ermittelt das Kriminalkommissariat 32: Gegen 4 Uhr versuchte ein Unbekannter, in die Pizzeria an der Oskar-Hoffmann-Straße 31 in Bochum-Ehrenfeld einzudringen. Er flüchtete ohne Erfolg.

Zwischen 4.30 und etwa 5 Uhr hebelte ein Einbrecher die Tür der Pizzeria an der Wittener Straße 95 in Altenbochum auf. Er entwendete Bargeld.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

