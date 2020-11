Polizei Bochum entdeckt Verdächtigen nach Unfallflucht

Bochum-Wattenscheid. Eine Unfallflucht in Bochum ist wohl geklärt. Die Polizei verdächtigt einen Autofahrer, der gerade einen Lackschaden am eigenen Pkw beseitigte.

„Die Sachlage scheint klar“, schreibt die Polizei Bochum – und meldet eine wohl erfolgreiche Fahndung wegen einer Unfallflucht .

Nach einem Verkehrsunfall am Montag (16.) um 15 Uhr auf einem Parkstreifen der Stephanstraße suchen Polizisten der Wattenscheider Wache aufgrund einer Zeugenaussage die Wohnanschrift eines älteren Mannes auf. Die Zeugenbeschreibung passt laut Polizei auf den Fahrer und dessen Auto.

Spurenlage belastet den Wattenscheider Autofahrer

Der gesuchte Wagen steht in der Garage – es riecht nach frischer Farbe. Auf dem Boden liegen Lacksplitter; darüber hinaus finden die Beamten zwei Spraydosen. Der Bereich der Anstoßstelle am Wagen ist frisch lackiert und die Farbe noch nicht getrocknet. Das Schadensausmaß ist deckungsgleich mit den Unfallspuren am Auto von der Stephanstraße. Eben diesen Wagen soll der Wattenscheider nach bisherigem Ermittlungsstand beim Rückwärtsfahren angestoßen haben.

Die Ermittlungen im Verkehrskommissariat dauern an.

Weitere Neuigkeiten aus Bochum stehen im WAZ-Newsletter.