Polizei Bochum entdeckt Drogen bei Einsatz wegen Randale

Bochum. Durch Zufall hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer in Bochum festgenommen. Anlass des Einsatzes war eine Randale in einem Hausflur.

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag einen mutmaßlichen Drogendealer (32) in seiner Wohnung in der Henriettenstraße im Bochumer Griesenbruch vorläufig festgenommen.

Einsatzkräfte wurden auf Cannabisgeruch im Hausflur aufmerksam

Ein Zeuge hatte zuvor die Polizei verständigt, dass zwei Unbekannte im Hausflur lautstark gegen die Wohnungstür des Bochumers geschlagen hatten. Als die Einsatzkräfte erschienen, nahmen sie Cannabisgeruch im Hausflur wahr, der sich noch verstärkte, als der Tatverdächtige seine Wohnungstür öffnete.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten größere Mengen an Betäubungsmitteln. Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum