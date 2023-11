Polizei Bochum droht mit Diensthund: Einbrecher gibt auf

Bochum. Zwei Jugendliche sind nachts in ein Bochumer Jugendzentrum eingebrochen. Die Polizei erschien mit einem Diensthund. Der Fall war schnell geklärt.

Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag (10.) nach einem Einbruch zwei junge Bochumer festgenommen. Ein Tatverdächtiger gab auf, nachdem die Beamten den Einsatz eines Diensthundes angedroht hatten.

Den Angaben zufolge meldete eine Zeugin gegen 1.20 Uhr über den Polizeinotruf 110, dass zwei Einbrecher in das Jugendzentrum am Birkhuhnweg 2 in Langendreer eingedrungen seien. Die Polizei umstellte das Gebäude und entdeckte eine eingeworfene Scheibe.

Beschuldigte aus Bochum hatten Falschgeld bei sich

Als er die Taschenlampen der Polizisten sah, erschien ein 17-jähriger Bochumer am Fenster und stellte sich. Ein hinzugezogener Diensthundeführer der Polizei drohte den Einsatz seines Hundes an, woraufhin ein 15-jähriger Bochumer ebenfalls aufgab.

Die Polizisten nahmen die beiden Jugendlichen fest und schrieben eine Strafanzeige. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen stellten die Beamten Falschgeld sicher.

