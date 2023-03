Polizei Bochum appelliert zu mehr Rücksicht im Radverkehr

Bochum. Mit einem Schwerpunkteinsatz wird die Polizei für sicheres Fahrradfahren in Bochum werben. Die Einsatzkräfte werden konsequent Verstöße ahnden.

Autofahrer parken oder halten auf Radwegen, Radfahrer und E-Scooter-Fahrer rollen auf Gehwegen oder Straßen, obwohl ein Radweg vorhanden ist: Zwei Klassiker, wenn es um gegenseitige Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr geht. Diesem Dauerproblem will die Bochumer Polizei gemeinsam mit der Stadt und der Verkehrswacht am Dienstag (4.) mit einem Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt begegnen.

Unter dem Motto „Gemeinsam stark für sicheres Radfahren in Bochum“ soll für mehr gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr geworben werden. „Dass immer mehr Menschen auf Fahrrad und Pedelec umsatteln, ist eine äußerst erfreuliche Entwicklung, doch sie birgt auch neue Gefahren und führt zu steigenden Unfallzahlen“, sagt Polizeisprecherin Marina Sablic. Denn viele würden die modernen Zweiräder nutzen, ohne genau zu wissen, wie sie richtig bedient würden.

Info-Veranstaltung vor dem Bochumer Schauspielhaus

Am Dienstag werden Einsatzkräfte der Verkehrsunfallprävention sowie die Ordnungspartner von 7 Uhr bis 13 Uhr an einem Informationsstand auf dem Vorplatz des Schauspielhauses für Fragen zur Verfügung stehen und praktische Tipps zur Unfallverhütung geben. Zeitgleich gibt es im gesamten Bochumer Innenstadtbereich gezielte Kontrollen, Verstöße werden konsequent geahndet. (B.Ki.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum