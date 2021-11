Polizei: Aktionswoche „Gemeinsam gegen Kinderpornografie“

Bochum/Düsseldorf. Die Polizei in Bochum und anderen Städten hat eine Aktionswoche „Gemeinsam gegen Kinderpornografie“ gestartet. Sie postet in sozialen Netzwerken.

Zum Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch ist in NRW am Donnerstag (18.) eine Aktionswoche der Polizei gestartet. Unter dem Motto „Gemeinsam stark gegen Kinderpornografie“ steht vor allem die Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten durch Kinder und Jugendliche in sozialen Netzwerken im Zentrum.

Polizei sendet Post in die sozialen Netzwerke für mehr Aufklärung

„Immer öfter wird Kinderpornografie von Kindern und Jugendlichen verbreitet“, so Innenminister Herbert Reul (CDU). Vielen ist nicht klar, dass das strafbar ist.

Sieben Tage lang soll mit Posts in den sozialen Netzwerken landesweit Erwachsene, Kinder und Jugendliche für diese Problematik sensibilisiert werden.

