Politiker lassen Grünanlagen in Bochum-Mitte aufhübschen

Bochum-Mitte. Um Parks und Wege im Stadtbezirk zu erneuern, lässt die Bezirksvertretung Bochum-Mitte eine Viertelmillion Euro springen. So viel wie noch nie.

Allein rund 240.000 Euro sollen noch in diesem Jahr investiert werden, um Wegeverbindungen in Grünanlagen im Stadtbezirk Bochu m-Mitte zu erneuern. Das hat die Bezirksvertretung Bochum-Mitte auf Antrag von SPD und Grünen beschlossen.

Holger Schneider, Vorsitzender der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Mitte, freut sich: „Gepflegte Grünanlagen, ohne Stolperfallen, deren Wege man auch bei Regenwetter trockenen Fußes durchqueren kann, tragen ein gutes Stück zu lebenswerten Quartieren bei. Im Stadtbezirk Mitte haben wir zahlreiche kleinere Grünanlagen, die wir Stück für Stück aufwerten.“

Bereits in den vergangenen Jahren habe die Bezirksvertretung viel investiert. „Und in 2020 stellen wir die erhebliche Summe von fast 240.000 Euro bereit, so viel wie noch nie in einem Jahr.“ Profitieren werde davon der gesamte Stadtbezirk Mitte.“

Allein 35.000 Euro fließen in die Instandsetzung von Wegen an der Schmechtingwiese von der Agnesstraße hinter der Heinrich-Böll-Schule in Richtung Sportplatz. 30.000 Euro werden für die Erneuerung von zwei Wegen im Velspark in Altenbochum und 20.000 Euro für die Grünanlage im Ehrenfeld an der Hattinger Straße gegenüber den Häusern 126-140 bereitgestellt.

Auch Anregungen von Bürgern flossen in den Antrag mit ein

Auch in Hamme, Goldhamme und Hofstede sollen erhebliche Mittel in Wegeverbindungen öffentlicher Grünanlagen fließen. Neben der Wegeverbindungen nimmt sich die Politik auch auch dem Europaplatz vor dem Bergbaumuseum und dem Kortumpark an. Hier werden Liegebänke installiert, die die Aufenthaltsqualität in den Grünanlagen steigern sollen.

Außerdem soll im Rahmen des Projekts „Bochum blüht und summt“ auf dem Mittelstreifen am Stadionring zwischen Castroper Straße und dem Kreisverkehr an der Küpperstraße eine Blumenwiese angelegt werden. Laut SPD sind viele Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verschönerung des Stadtbilds in den Antrag mit eingeflossen.

