Bochum. Mitglieder der Liberalen Senioren aus ganz NRW versammeln sich am Wochenende im Bochumer Jahrhunderthaus. Gäste sind willkommen.

Aus ganz NRW reisen am Samstag, 4. November, um 11 Uhr Mitglieder der Liberalen Senioren in Bochum an. Hier, im Jahrhunderthaus, findet die ordentliche Mitgliederversammlung des Landesverbandes statt, in deren Rahmen ein neuer Landesvorstand gewählt wird. Die Versammlung ist öffentlich, Gäste sind willkommen.

Politiker aus NRW treffen sich im Bochumer Jahrhunderthaus

Zahlreiche politische Gäste haben sich dazu angemeldet, um u.a. Gastvorträge zu halten. Unter ihnen Markus Herbrand, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, und Christof Rasche, Vizepräsident des Düsseldorfer Landtages. Im Anschluss an die Versammlung ist der Besuch des Bergbaumuseums vorgesehen.

Die Liberalen Senioren NRW sind eine eigenständige, unabhängige Gruppe liberal denkender Menschen. Sie gehören zur liberalen Familie. „Wir beteiligen uns aktiv an der politischen Meinungsbildung und vertreten die Interessen der älteren Generation – im Netzwerk mit anderen Seniorenorganisationen und den Freien Demokraten“ so Elmar Conrads-Hassel, Landesvorsitzender der Liberalen Senioren NRW und stellvertretender Bundesvorsitzender.

