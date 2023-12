Politik-Urgestein wird 80: SPD Bochum würdigt Dieter Fleskes

Dieter Fleskes feierte seinen 80. Geburtstag. Seit den 1970er Jahren war er für die SPD in Bochum aktiv.

Mit Dieter Fleskes feierte an den Weihnachtstagen ein Urgestein der SPD in Bochum seinen 80. Geburtstag. Die SPD-Ratsfraktion würdigt ihren ehemaligen Vorsitzenden: „Sein politisches Wirken in wenige Sätze zu packen, ist unmöglich“, sagt Fraktionschef Burkart Jentsch.

Nach seinem Eintritt in die SPD 1970 war Dieter Fleskes von 1975 bis 1977 Bezirksfraktionsvorsitzender in Wattenscheid, dann Bezirksvorsteher, bevor er 1979 sein Ratsmandat wahrnahm. Bis 2020 war Fleskes im Rat der Stadt Bochum aktiv, unter anderem als Vorsitzender des Umweltausschusses, des Kulturausschusses und des Schulausschusses. Seine letzte berufliche Station als Lehrer war die Heinrich-von-Kleist-Schule, deren Direktor er bis zum Ruhestand 2007 war.

SPD würdigt Einsatz für Hollandturm und Bad-Neubau

Als Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion (ab 2002) habe Fleskes u.a. den Ausbau der Grundschulen zu offenen Ganztagsschulen und den Neubau von Kindertagesstätten vorangetrieben sowie den Kampf um das Opel-Werk und das Entstehen des Musikforums begleitet, so die SPD. Die Sozialdemokraten heben auch Fleskes Einsatz als „Wattenscheider Junge“ für den Erhalt des Hollandturms und den Neubau des Schwimmbades Höntrop hervor.

