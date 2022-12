Politik im Bochumer Süden will das Kirchviertel verschönern

Bochum-Wiemelhausen. In einem gemeinsamen Antrag setzen sich SPD, CDU und Grüne für eine Verschönerung des Bochumer Kirchviertels ein. Budget des Bezirks Süd.

In einem gemeinsamen Vorstoß beantragen die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Bochum-Süd am 13. Dezember die Verschönerung des Kirchviertels in Wiemelhausen. Dort soll die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Das Gremium tagt diesmal im Bochumer Rathaus.

Mehr Pflege der Pflanzen in Hochbeeten

Die Fraktionschefs Jörg Klotz (SPD), Michael Bringmann (CDU) und Clara Padberg (Grüne) setzen sich für mehr Pflege der Bepflanzung im Viertel ein. Überdies sollen die Holzflächen von Bänken und Sitzmöglichkeiten überarbeitet werden.

Die Bepflanzung im Kirchviertel soll, so der gemeinsame Antrag, gepflegt und wenn nötig erneuert werden. Die Bepflanzung im Wiemelhauser Kirchviertel erstreckt sich über verschiedene Hochbeete entlang der Brenscheder Straße und in der Innenfläche des Kreisverkehrs.

Holzflächen der Bänke erneuern

Diese wurde zuletzt vor rund drei Jahren mit bezirklichen Mitteln gepflegt. Mit Blick auf die notwendigen Arbeiten sollen diese Hochbeete im Frühjahr 2023 überarbeitet und wenn nötig neu bepflanzt werden. Hierzu können Restmittel des Jahres 2022, die laut Aussage der Kämmerei übertragen werden sollen, genutzt werden.

Zudem sollen die Holzoberflächen der vorhandenen Bänke und Sitzmöglichkeiten überarbeitet oder bei Bedarf erneuert werden. Als Budget stellt die Bezirksvertretung Bochum-Süd hierfür 7500 Euro aus Restmitteln 2022 zur Verfügung. Sie seien stellenweise in einem schlechten Zustand.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum