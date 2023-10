Poetry-Slam Meisterschaften im Bochumer Starlight-Theater

Bochum. Im Oktober finden in Bochum die Poetry-Slam Meisterschaften statt. Es gibt verschiedene Veranstaltungsorte – auch das Starlight-Express Theater.

Dieses Jahr finden in Bochum vom 27. bis zum 30. Oktober die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam statt. Standorte für die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind unter anderem das Capitol Kino, die Kammerspiele, die Christuskirche und das Schauspielhaus.

„Das spektakuläre Einzelfinale wird in der wohl prestigereichsten Location des Ruhrgebiets stattfinden: dem Starlight Express Theater“, erzählt Jan Schmidt, Projektleiter des „Slam 23“. Die Band „Das Lumpenpack“ sorge für die passende Musik, moderieren werden Sebastian 23, einer der bekanntesten Slam-Poeten Deutschlands, und TV-Comedienne Sandra da Vina.

Die Künstler kommen für die Meisterschaft aus unterschiedlichen Ländern

Neun Vorrunden und drei Halbfinale sollen an den Tagen bis zum Finale stattfinden. Außerdem ein separater Team-Wettbewerb: „Spektakel und einzigartige Unterhaltung sind garantiert“, heißt es von Jan Schmidt. Wie der Projektleiter erzählt, reisen die Künstlerinnen und Künstler aus allen deutschen Bundesländern, der Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Südtirol und Ostbelgien an, um an dem größten Live-Literatur-Festival Europas teilzunehmen.

Hier gibt es die Tickets

Tickets für die Veranstaltungen gibt es unter slam23.de/tickets. Organisiert werden die deutschsprachigen Meisterschaften von der WortLautRuhr, in Kooperation mit der Stadt Bochum und dem Starlight Express-Theater.

