Das Planetarium in Bochum war im Jahr 2023 so beliebt wie nie zuvor.

Sternentheater Planetarium mit Rekordzahlen: So beliebt wie nie zuvor

Bochum 2023 haben so viele Gäste wie nie zuvor das Bochumer Planetarium besucht. Auch für 2024 ist einiges geplant, etwa der 60. Geburtstag des Theaters.

Nach der letzten Veranstaltung am Silvestertag steht die Zahl der Besucherinnen und Besucher des Bochumer Planetariums für das gesamte Jahr 2023 fest: 342.187. Damit sei es das erfolgreichste Jahr in der beinahe 60-jährigen Geschichte des Sternentheaters, hält die Stadt Bochum fest.

„Das liegt vor allem am enorm vielfältigen Spielplan, bei dem jeder und jede mit Sicherheit etwas Passendes findet“, meint Planetariumsleiterin Prof. Susanne Hüttemeister. Auch neue Shows wie „The Dark Side of the Moon“, die das berühmte Album von Pink Floyd auf die Kuppel des Planetariums projiziert, seien beliebt gewesen.

Das erste Mal sei die Grenze von 300.000 Gästen im Jahr 2019 überschritten worden, so die Stadt Bochum. Im Jahr 2023 waren es nun rund 37.600 Gäste mehr. Nach den Weihnachtsfeiertagen seien besonders viele Menschen in das Planetarium gekommen: Mit 2734 Besuchern und elf ausverkauften Shows sei der 27. Dezember der meistbesuchte Tag des Jahres gewesen.

Und wie geht es 2024 weiter?

Das Jahr 1923 gilt als Geburtsjahr des Projektionsplanetariums. Weltweit stehe daher das kommende Jahr im Zeichen des hundertsten Jubiläums. Zu diesem Anlass wird es in Bochum die Show „100 Jahre Ewigkeit“ geben, verrät die Pressestelle der Stadt. In dieser erzählt der Produktionsleiter Tobias Wiethoff die Kulturgeschichte der Erfindung des Projektplanetariums. Weitere neue astronomische Programme für Kinder und Erwachsene seien geplant. Außerdem feiert das Planetarium im November seinen 60. Geburtstag, der gebührend gefeiert werden soll.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum