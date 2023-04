Planetarium gibt Oster-Tipp: Bei Dämmerung den Merkur suchen

Das Planetarium Bochum verrät monatlich, was der Sternenhimmel über Bochum zeigt. Zu Ostern gibt es einen besonderen Tipp: Fernglas mitnehmen!

Bochum. Im April nimmt die Tageslänge in Bochum noch einmal kräftig um beinahe zwei Stunden zu. Die Sonne geht Anfang des Monats um kurz nach 7 Uhr (Sommerzeit) auf und um kurz nach 20 Uhr unter. Ende April klettert sie schon um kurz nach 6 Uhr über den Horizont und verschwindet erst wenige Minuten vor 21 Uhr.

Monatlich erklärt uns die Leiterin des Planetariums Bochum, Prof. Dr. Susanne Hüttemeister, an dieser Stelle den aktuellen Sternenhimmel.

Am Sternenhimmel herrscht eindeutig Frühling. Nach Ende der Dämmerung stehen die Sternbilder des Winters schon tief im Westen, und nach Mitternacht haben sich der Orion, der Stier und ihre winterlichen Gefährten von der Himmelsbühne verabschiedet.

Großer Wagen steht im Zenit

Die Große Bärin, deren hellste Sterne besser als „Großer Wagen“ bekannt sind, steht am späten Abend beinahe im Zenit. Direkt darunter ist der Löwe leicht zu finden. Das Tierkreissternbild besteht aus zwei Sternenvierecken für den Körper und den Kopf des Löwen. Mit etwas Fantasie kann man tatsächlich einen liegenden Löwen in diesem Muster erkennen.

Schwieriger ist es, im weiter westlich liegenden Tierkreissternbild Jungfrau eine Frauengestalt zu sehen. Aber der hellste Stern der Jungfrau, Spica, ist auffällig. Spica bildet mit Regulus, dem hellsten Stern des Löwen, und Arktur im Bärenhüter das Frühlingsdreieck aus Sternen, die auch an einem aufgehellten Stadthimmel gut zu sehen sind.

Susanne Hüttemeister vom Planetarium Bochum. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Ein gut sichtbares, kleines Sternbild, das sich unterhalb der Jungfrau findet, ist der Rabe, dessen Sternenviereck oberhalb der langgezogenen Wasserschlange recht leicht zu finden ist.

Venus als Glanzpunkt am Abendhimmel

Der Planet Venus ist der Glanzpunkt am Abendhimmel. Der näher an der Sonne liegende Nachbarplanet der Erde fällt schon in der Dämmerung auf, denn die Venus ist – abgesehen natürlich von Sonne und Mond – das hellste Objekt am Himmel, deutlich heller als alle Sterne. Sie steht bei Einbruch der Dunkelheit noch recht hoch im Westen. Im Laufe des Abends nähert sie sich langsam dem Horizont, aber im April geht sie erst gegen Mitternacht unter.

So sieht der Sternenhimmel über Bochum im April aus. Foto: Planetarium Bochum

Auch der Mars ist noch gut zu sehen, sogar deutlich länger als die Venus. Er steht in den Zwillingen. Erst nach 3 Uhr verschwindet er unter dem Horizont. Allerdings war der „Rote Planet“ im Dezember letzten Jahres der Erde am nächsten. Inzwischen hat er sich wieder so weit von uns entfernt, dass er stark an Auffälligkeit verloren hat und etwas weniger hell ist als der Hauptstern des Stiers, Aldebaran, und der linke Schulterstern des Orion, Beteigeuze. Mit diesen beiden, nicht allzu weit entfernten und ebenfalls rötlichen Sternen, kann man seine Helligkeit gut vergleichen.

Tipp für Ostern: In der Dämmerung den Merkur suchen

Er steht immer tief am Horizont in der Dämmerung, und daher haben die meisten Menschen den sonnennahen Planeten Merkur noch nie gesehen. In diesem Jahr bieten die Tage um Ostern eine gute Chance, das zu ändern, denn dann ist der Merkur zum einzigen Mal in diesem Jahr am Abendhimmel zu sehen.

Der kleinste aller Planeten lässt sich etwa zwischen dem 3. und dem 13. April tief im Westen aufspüren. Warum also nicht den Osterspaziergang in die Abenddämmerung verlegen – und dabei natürlich auf wolkenlosen Himmel hoffen?

Fernglas zum Suchen des Planeten mitnehmen

Am Ostersonntag, dem 9. April, zum Beispiel hat der Merkur um 21.15 Uhr (Sommerzeit) noch eine Höhe von acht Grad über dem westlichen Horizont. Die Sonne ist eine knappe Stunde zuvor untergegangen. Es ist zwar noch dämmrig, aber der Merkur ist bereits zu sehen. Wer ein Fernglas besitzt, sollte es beim Aufsuchen zur Hilfe nehmen.

Der 60 Kilometer große Krater Kuiper ist einer der unzähligen Krater auf dem Merkur. Foto: NASA

In den Tagen vor Ostern ist der Merkur zwar leuchtkräftiger, geht aber auch eher unter, so dass das Sichtbarkeitsfenster kürzer und der Himmel noch heller ist. Zu Ostern liegt von der Erde aus gesehen knapp die Hälfte des kleinen Planetenscheibchens im Sonnenlicht. Nach Ostern wird der innerste Planet dann rasch schwächer, weil für uns ein immer kleinerer Teil seiner Oberfläche von der Sonne beleuchtet wird.

Komplizierter Weg für Raumsonden

Bisher haben nur zwei Raumsonden den kleinsten Planeten im Sonnensystem besucht. Mariner 10 flog schon Mitte der 1970er Jahre dreimal am Merkur vorbei und konnte dabei zumindest von einem Teil seiner Oberfläche erste Bilder machen. Die Sonde Messenger verbrachte dagegen vier Jahre – von 2011 bis 2015 – in der Umlaufbahn um den Merkur und kartierte ihn komplett. Allerdings benötigte die Raumsonde sieben Jahre, bis sie in den Orbit eintreten konnte.

Das überrascht auf den ersten Blick: Sollte es nicht ganz einfach sein, sich von der Erde in Richtung der Sonne fallen zu lassen – schließlich hilft doch deren Schwerkraft? Leider ist die Lage aber komplizierter. Die Sonde nimmt so viel Fahrt auf, dass sie im Verhältnis zum Merkur viel zu schnell wird. Sie muss so stark abbremsen, dass kein Triebwerk dafür auch nur annähernd stark genug ist. Stattdessen fliegt sie mehrmals an der Erde, der Venus und vor allem auch am Merkur selbst vorbei, um genug Geschwindigkeit zu verlieren – und das dauert…

Einen ähnlich komplizierten Weg nimmt auch die europäische Sonde Bepi Colombo, die sich 2018 auf den Weg zum Merkur machte und 2025 die Umlaufbahn erreichen soll.

Merkur mit einer Welt voller Krater

Bilder des Merkur zeigen eine Welt voller Krater, die auf den ersten Blick unserem Mond ähnelt. Das ist nicht verwunderlich, denn der Merkur ist nur knapp 30 Prozent größer als der Erdtrabant. Eine genauere Untersuchung zeigt aber Unterschiede.

Der Merkur zeigt besonders viele steile Abbruchkanten, von Fachleuten „Rupes“ genannt, von denen manche hunderte von Kilometern lang und mehrere Kilometer hoch sind. Sie werden als Bruchlinien gedeutet, die entstanden, weil der Merkur über Milliarden Jahre hinweg ein wenig schrumpfte, vielleicht, weil sein großer Eisenkern sich abkühlte.

