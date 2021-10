Planetarium Bochum: Wie unsere Erde entstanden ist

Bochum. Tiefer Blick ins Weltall: Ein Vortrag im Planetarium Bochum beleuchtet die neuesten Erkenntnisse vom Ursprung der Erde und des Sonnensystems.

Das Planetarium Bochum, Castroper Straße 67, lädt am Mittwoch, 20. Oktober, zu einem Live-Vortrag in die Kuppel ein. Dr. Gerd Weckwerth von der Universität Köln nimmt das Publikum mit in die Entstehungszeit der Erde und zugleich ins moderne Labor der Geologen.

Planetarium Bochum: Vortrag über Entstehung der Erde

Wir wissen heute, dass unser Heimatplanet vor etwa 4,5 Milliarden Jahren zusammen mit der Sonne und den anderen Planeten entstanden ist. Aber woher kommt diese Erkenntnis, und wie könnte es bei der Entstehung der Erde zugegangen sein? Es gibt Material, das Antworten liefert: Neben der Untersuchung von Sternlicht liefern detaillierte Analysen von Meteoriten die wichtigsten Anhaltspunkte zur Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems.

In seinem Vortrag präsentiert der Physiker Gerd Weckwerth die wichtigsten Modelle der Kosmochemie zum Ursprung der Erde.. Beginn 20 Uhr, Eintritt 5 Euro.

