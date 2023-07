Planetarium Bochum: Spezial-Show zu Tabaluga-Geburtstag

Bochum. Das Planetarium in Bochum lädt Kinder ein, die dem Drachen Tabaluga persönlich begegnen wollen. Für die Show gibt es nicht mehr viele Tickets.

Der grüne Drache Tabaluga wird 40 Jahre alt. Das Bochumer Planetarium lädt zu einem erlebnisreichen Nachmittag ein. Kinder und Erwachsene können am Samstag, 29. Juli, den von Peter Maffay und Kinderliederstar Rolf Zuckowski erdachten Drachen Tabaluga persönlich kennenzulernen.

Von 13.30 Uhr bis 17 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die einmalige Gelegenheit, mit dem berühmten Grünländer um die Wette zu knuddeln, zu winken und zu lachen und dabei jede Menge Erinnerungsfotos zu schießen. Außerdem wird es eine Tabaluga-Bastelaktion geben, bei der kleine Fans des Drachens Ansteckbuttons kreativ gestalten können.

Verbindung zum Planetarium Bochum steht seit 2014

Die Verbindung zum Planetarium Bochum besteht seit 2014. „Unsere Show ‚Tabaluga und die Zeichen der Zeit‘ begeistert seit neun Jahren kontinuierlich unser Publikum und ist fast immer ausverkauft“, sagt Planetariums-Leiterin Susanne Hüttemeister. „Die Mischung aus leicht zugänglichen philosophischen Themen, eingängiger Popmusik und beeindruckenden 360-Grad-Bildern fasziniert sowohl Erwachsene als auch Kinder. Viele Besucher sind Wiederholungstäter, die sich Tabalugas Auseinandersetzung mit der Frage, was die Zeit eigentlich ist, immer wieder ansehen.“

Jetzt Karten für die Show sichern

Natürlich wird es auch am 29. Juli eine Vorstellung der Erfolgsshow geben. Wer den kleinen Drachen nicht nur live knuddeln, sondern auch in seinem Abenteuer auf der Planetariumskuppel erleben möchte, sollte allerdings schnell sein: Für die um 15.30 Uhr stattfindende Vorstellung gibt es nicht mehr viele Tickets. Die Begegnung mit Tabaluga rund um die Bochumer Planetariumskuppel ist kostenlos.

Karten für die Show „Tabaluga und die Zeichen der Zeit“ kosten 11,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro, Kinder vier Euro. Sie können im Internet unter www.planetarium-bochum.de oder zum Ortstarif bei der Ticket-Hotline 02 21 / 28 02 14 erworben sowie per Mail an info@planetariumbochum.de reserviert werden. Sie sind – soweit verfügbar – auch an der Tageskasse erhältlich.

